15 мая Приморский край окажется в зоне влияния поля повышенного атмосферного давления, что обеспечит преимущественно сухую погоду с переменной облачностью. Утром на побережье местами сохранится туман, местами возможна морось, однако существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Ветер южный 14 мая будет умеренным, ночью в отдельных районах с порывами до сильных, а днем на западе края ожидается усиление до штормовых значений.

Температурный фон порадует летним теплом: ночью воздух остынет до +7…+12 °С, при этом на востоке региона будет прохладнее – от +1…+6 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +27…+32 °С в континентальных районах, в отдельных зонах – до +20…+25 °С, а на южном побережье – до +14…+19 °С.

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность, утренняя морось и туман, ветер усилится к вечеру, температура днем составит +14…+16 °С.

В Уссурийске ожидается до +24…+26 °С и сухая погода, в Находке – до +18…+20 °С с утренним туманом. Синоптики рекомендуют автомобилистам учитывать ухудшение видимости из-за тумана в утренние часы, а жителям западных районов – крепить уличные конструкции перед усилением ветра. Весенняя погода в Приморье остается переменчивой, поэтому стоит следить за актуальными прогнозами и одеваться по погоде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

