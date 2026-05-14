В двух дворах Владивостока уложили новый асфальт

Свежее асфальтовое покрытие уже появилось во дворах на Океанском проспекте, 110 и проспекте 100-летия Владивостока, 124.

Во Владивостоке продолжаются работы по комплексному благоустройству придомовых территорий. Свежее асфальтовое покрытие уже появилось во дворах на Океанском проспекте, 110 и проспекте 100-летия Владивостока, 124. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Параллельно ремонтные бригады ведут работы на других адресах: на улице Русской, 57г и 17а сейчас идут демонтажные и земляные работы, а вскоре начнётся укладка основания под асфальт. Во дворе дома №17а дополнительно установят современную детскую площадку. На завершающей стадии находятся объекты на Грибоедова, 22 и 50 лет ВЛКСМ, 23, где уже уложено новое покрытие и выполняются финальные элементы благоустройства.

Всего в 2026 году в краевой столице планируется привести в порядок 43 двора в рамках федерального проекта «Благоустройство дальневосточных дворов».

