Провал в центре Владивостока образовался из-за нарушения конструкций подпорных стенок, не принадлежащих ДРСК

Фото: АО «ДРСК»

Специалистами Приморских электрических сетей (АО «ДРСК») проведён осмотр участка тротуара напротив кинотеатра «Океан», обвалившегося 12 мая.

В ходе осмотра энергетики установили, что причиной провала стало нарушение целостности подпорных стенок, не принадлежащих компании.

Предварительная информация администрации Владивостока о том, что причиной обрушения стали сети ДРСК, не подтвердилась и является ошибочной.

В дальнейшем специалисты филиала планирует организовать оказать содействие администрации города Владивостока по выявлению собственника поврежденных конструкций и организации работы по устранению подобных повреждений, чья балансовая принадлежность не определена.

