Что произошло в Приморье к утру 15 мая

В Приморье суд озвучил приговоры банде вымогателей, среди которых был сотрудник полиции. Преступники десять лет требовали деньги от предпринимателя, угрожая ему серьезными проблемами с законом. Осужденных приговорили к длительным срокам заключения в колонии строгого режима.

Во Владивостоке водитель иномарки упал с 70-метровой высоты Русского моста. 43-летний мужчина оставил машину в неположенном месте, подошел к краю моста и рухнул вниз. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Более месяца врачи Приморского края боролись за жизнь 36-летней местной жительницы, у которой диагностировали редкое и опасное заболевание – герпетический менингоэнцефалит. На фоне болезни у пациентки развились серьезные осложнения, но благодаря усилиям медиков сейчас ее жизни ничего не угрожает.

