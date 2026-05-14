Воздух во Владивостоке после пожара на Фадеева признали безопасным

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю организовало лабораторный мониторинг качества атмосферного воздуха после пожара, произошедшего 13 мая на Спортивном рынке по улице Фадеева во Владивостоке. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Исследования проводились в зоне отдыха «Сквер на Борисенко», где специалисты измеряли концентрацию взвешенных частиц РМ2,5-РМ10, оксида углерода, диоксида азота, серы, хлороводорода, фтороводорода и сернистого ангидрида.

По результатам проверки специалисты не выявили превышений предельно допустимых концентраций по всем исследуемым веществам. Дополнительно проведенные замеры мощности дозы гамма-излучения также показали значения в пределах нормы, что подтверждает безопасность воздушной среды для здоровья горожан.

Ситуация остается на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

