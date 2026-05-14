Пассажиропоток аэропорта Владивостока за год вырос на 13%

Международный аэропорт Владивостока подвел итоги четырех месяцев 2026 года. Обслужено 981 тысяча пассажиров - это на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них на внутренних рейсах - 690 тысяч, на международных - 291 тысяча человек. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

Рост продолжается и по итогам апреля. Только за последний месяц пассажиропоток вырос на 14% по сравнению с апрелем 2025 года и достиг 279 тысяч пассажиров.

На внутренних линиях в апреле обслужено 197 тысяч человек - плюс 5% к прошлому году. Люди стали чаще летать в Москву, Новосибирск, Хабаровск. А вот международное направление пошло вверх: зарегистрировано 82 тысячи пассажиров за апрель - рост составил 42%.

Китай остается главным местом притяжения: 53 тысячи пассажиров выбрали рейсы в КНР. На пекинском направлении самолеты летали до 29 раз в неделю. В апреле также открылось новое направление в Дананг (Вьетнам), и возобновились рейсы в Магадан.

В мае аэропорт не сбавляет оборотов. Увеличено количество рейсов в Далянь до трех раз в неделю. Также запускаются рейсы в Нерюнгри.

