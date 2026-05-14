Жительницу Приморья осудят за гибель подростка в ДТП

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы Уссурийска. Она обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и тяжкий вред здоровью. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Трагедия произошла на перекрестке улиц Ленинградской и Ермакова. Женщина за рулем Toyota Prius поворачивала налево, не убедилась в безопасности, не уступила дорогу встречному мотоциклу KAYOBON и врезалась в него. За рулем мотоцикла был 16-летний подросток, пассажиром - 15-летний юноша.

В результате ДТП оба несовершеннолетних попали в больницу. Водитель мотоцикла скончался от полученных травм. Пассажиру причинен тяжкий вред здоровью. Потерпевшие заявили гражданские иски на сумму более 5,5 миллиона рублей. На имущество и денежные средства обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в Уссурийский городской суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

