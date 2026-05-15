Аэроглиссеры на Чукотке прошли пробный запуск Фото: Анастасия САВИНА. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке состоялся пробный запуск субсидированных аэроглиссеров, которые свяжут Анадырь и Угольные Копи через акваторию Анадырского лимана. Испытания прошли успешно. Проверяли двигатели, световое и спасательное оборудование, отрабатывали действия в штатных и внештатных ситуациях. Аэроглиссеры подтвердили полную готовность. Регулярные рейсы начнутся 18 мая. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В пробном запуске участвовали заместитель губернатора Ярослав Мамонов, начальник Управления транспорта Олег Рябко и сотрудники «Дорожно-эксплуатационного управления Чукотки». Стоимость проезда составит 500 рублей. Дети до семи лет и участники СВО перевозятся бесплатно. На рейс Анадырь - Угольные Копи нужно записываться по телефонам +7 (427) 222-00-45 и +7 (427) 222-17-17. Диспетчерская работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в воскресенье - с 9:00 до 15:00.

Для пассажиров, выезжающих из Угольных Копей, запись идет в порядке живой очереди. При выходе из зоны получения багажа их встретит диспетчер с табличкой «Аэропорт - Анадырь 500 руб.».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.