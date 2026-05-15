Во Владивостоке неизвестный обстрелял машину из рогатки

В Первомайском районе Владивостока местный житель обнаружил на своей машине странный след. Мужчина припарковал авто на улице Окатовой, а когда вернулся, увидел на стекле повреждение, похожее на выстрел из рогатки. Испуганный владелец сразу обратился в полицию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление от пострадавшего. На место выехали сотрудники, они осмотрели автомобиль и зафиксировали повреждение. Полицейские сейчас проводят проверку: выясняют, кто мог стрелять и где находится этот человек.

Правоохранители уже опрашивают возможных свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать инцидент. После того как все обстоятельства установят, полиция примет законное и обоснованное решение.

