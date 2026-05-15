Навигация открыта в Карагинском районе на Камчатке

С 15 мая владельцы маломерных судов в Карагинском районе Камчатки могут смело спускать лодки на воду. Сроки навигации утверждены постановлением правительства Камчатского края №152-П от 20 марта 2026 года. Теперь местные жители и гости полуострова могут выходить в море на своих катерах и моторках официально. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Открытие навигации на Камчатке проходит поэтапно. Раньше всех, 12 апреля, лодки разрешили на юге полуострова – в Елизовском, Мильковском, Вилючинском и Петропавловск-Камчатском округах. А 20 апреля навигация стартовала еще в пяти округах: Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Алеутском, Быстринском и Соболевском.

С 5 мая навигация началась в Тигильском округе, 7 мая – в Олюторском районе, 10 мая – в городском округе «поселок Палана». Власти предупреждают: до официального открытия выходить на воду категорически запрещено. За это грозят штрафы, но главное – это смертельно опасно. В случае происшествия нужно звонить 112 – единый номер всех экстренных служб.

