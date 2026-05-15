Годовалый ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе Приморья

На трассе под Владивостоком случилось ДТП с участием легковушки и большегруза. Авария произошла на 14-м километре дороги «поселок Новый – Де-Физ – Седанка». Водитель Mitsubishi Delica на низководном мосту не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик «Урал». В результате пострадали три человека, в том числе годовалый ребенок. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, за рулем Mitsubishi был 33-летний мужчина. Он ехал в сторону Владивостока, но превысил безопасную скорость. Грузовик «Урал» стоял на правой полосе из-за поломки, и водитель внедорожника просто не успел затормозить. Удар пришелся на полном ходу. В больницу с травмами разной степени тяжести увезли водителя Mitsubishi, его 32-летнюю пассажирку и мальчика 2024 года рождения.

«По предварительным данным, 33-летний водитель превысил безопасную скорость движения и не смог предотвратить наезд», – сообщили в Госавтоинспекции.

С начала года в Приморье из-за таких же аварий повреждено около трех тысяч автомобилей, один человек погиб, еще 36 проходили лечение. Главная причина, как и в этом случае, – превышение скорости. Сопутствующая – водители сломанных машин забывают про аварийный знак. Госавтоинспекция напоминает: при вынужденной остановке нужно включить аварийную сигнализацию, надеть световозвращающий жилет и выставить знак. В городе – минимум за 15 метров от машины, за городом – за 30 метров.

