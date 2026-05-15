В Кузбассе осудят черных риелторов, отобравших у пенсионеров пять квартир

В Кемерове перед судом предстанет организованная преступная группа, которая три года охотилась за жильем умерших и инвалидов. Возглавлял банду адвокат – он вместе с госслужащими и риелторами находил одиноких пожилых людей и по поддельным документам переписывал их квартиры на себя. За три года злоумышленники завладели пятью квартирами и украли у кемеровчан 15 миллионов рублей. Об этом сообщает «Сiбдепо».

Первые подробности об этой ОПГ появились на прошлой неделе, а сегодня уже стало известно: уголовное дело направлено в суд. Следователи СК Кузбасса собрали 40 томов доказательств. По версии следствия, с 2021 по 2024 год члены группировки использовали статус адвоката, чтобы получать сведения об умерших, недееспособных и социально незащищенных людях.

Одной из участниц банды приговор уже вынесли – девушка получила пять лет условно. Но главные фигуранты, включая адвоката-главаря, только готовятся услышать вердикт. Для него готовится суд отдельно от основного дела об ОПГ. На все активы «черных» риелторов наложен арест.

