Школьнице заплатят за падение на обледеневшей лестнице во Владивостоке

В декабре прошлого года 15-летняя девочка по пути в школу поскользнулась на лестнице на улице Светланской. Ледяной маршрут не обработали, подросток упала и получила серьезные травмы – пострадали позвоночник и голова. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Лечение было долгим и болезненным, но школьнице пришлось оплачивать его самой. Прокуратура Ленинского района вмешалась в ситуацию и подала иск.

В надзорном ведомстве установили: лестница была обледеневшей, и ответственные лица не обеспечили безопасность пешеходов. Прокурор потребовал взыскать расходы на лечение и компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней. Суд встал на сторону прокуратуры и взыскал в пользу ребенка более 60 тысяч рублей.

Прокуратура взяла под контроль исполнение решения суда.

