Перевозчики заплатят 216 тысяч рублей за несоблюдение расписания во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Владивостока устали ждать автобусы на остановках. За первую половину мая поступило немало жалоб от горожан. Люди возмущались: автобусы маршрутов №4, 7, 13, 28, 31, 42, 45, 59, 60, 64, 74, 82, 95 ходят не по расписанию. Машины то опаздывают, то приходят раньше времени, а то и вовсе исчезают с маршрута. Пассажирам приходится опаздывать на работу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Каждое обращение через каналы обратной связи сотрудники муниципального центра управления передали в управление транспорта администрации города. Специалисты провели проверки и подтвердили: нарушения есть.

«По всем инцидентам сотрудниками управления транспорта проведены проверки, которые подтвердили факты нарушений графика движения автобусов», – сообщили в МЦУ Владивостока.

Компании-перевозчиков привлекли к ответственности. Суммарный штраф составил 216 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.