Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 3:25

Перевозчики заплатят 216 тысяч рублей за несоблюдение расписания во Владивостоке

По всем инцидентам сотрудниками управления транспорта проведены проверки
Алина БОНДАРЕНКО
Перевозчики заплатят 216 тысяч рублей за несоблюдение расписания во Владивостоке

Перевозчики заплатят 216 тысяч рублей за несоблюдение расписания во Владивостоке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Владивостока устали ждать автобусы на остановках. За первую половину мая поступило немало жалоб от горожан. Люди возмущались: автобусы маршрутов №4, 7, 13, 28, 31, 42, 45, 59, 60, 64, 74, 82, 95 ходят не по расписанию. Машины то опаздывают, то приходят раньше времени, а то и вовсе исчезают с маршрута. Пассажирам приходится опаздывать на работу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Каждое обращение через каналы обратной связи сотрудники муниципального центра управления передали в управление транспорта администрации города. Специалисты провели проверки и подтвердили: нарушения есть.

«По всем инцидентам сотрудниками управления транспорта проведены проверки, которые подтвердили факты нарушений графика движения автобусов», – сообщили в МЦУ Владивостока.

Компании-перевозчиков привлекли к ответственности. Суммарный штраф составил 216 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.