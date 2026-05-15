Главу фирмы из Лесозаводска осудили за мошенничество с мусорными площадками

В Приморье вынесли приговор местному бизнесмену, который обокрал городской бюджет при строительстве мусорных контейнерных площадок. Ущерб превысил два миллиона рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В 2021 году руководитель коммерческой организации заключил с администрацией Лесозаводского городского округа контракт на обустройство площадок для твердых коммунальных отходов. Однако вместо того, чтобы добросовестно выполнить работу, мужчина пошел на хитрость. Он закупил материалы, которые не соответствовали технической документации, а в мэрию подал подложные акты, где лихо завысил объемы и стоимость выполненных работ. В итоге бюджет потерял более двух миллионов рублей.

В суде гособвинитель требовал для афериста реального срока. Но суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в 250 тысяч рублей. Кроме того, с осужденного в полном объеме взыскали всю сумму ущерба в пользу администрации округа.

Прокуратура сочла приговор слишком мягким и готовит апелляционное представление, настаивая на более строгом наказании.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

