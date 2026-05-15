Кроноцкий заповедник объединился с учеными для спасения озерновской нерки

Проект действует на территории Южно-Камчатского заказника и прилегающих природных комплексов. Фото: Кроноцкий заповедник

Судьба стада озерновской нерки – под надежным контролем. «Кроноцкий заповедник» объединил усилия с учеными, рыбоохраной и рыбаками, чтобы сохранить легендарную рыбу Курильского озера. Проект поддержан Президентским фондом природы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» подписал соглашение с партнерами проекта «Озерновская нерка – для меня, для тебя, для нас». К делу подключились сразу несколько серьезных структур. Специалисты КамчатНИРО не только проведут ежегодные исследования нерки в бассейне Курильского озера, но и прочитают научно-популярные лекции для местных жителей. Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства поможет следить за соблюдением закона в сфере охраны водных биоресурсов. А ассоциация рыбопромышленников Озерновского региона возьмёт на себя транспортировку и хранение материальных запасов заповедника.

Сейчас идет активная подготовка к летнему нересту нерки. Для службы охраны это время повышенной угрозы для лососевых, поэтому охрану усиливают. В приоритетном порядке закупают и готовят технику для патрулирования территории Южно-Камчатского заказника. Укомплектовали оперативную группу. Рейды шли даже в весеннюю распутицу. Уже сейчас госинспекторы обследуют берега реки Озерной и патрулируют акваторию Курильского озера с помощью беспилотников.

Проект «Озерновская нерка – для меня, для тебя, для нас» действует на территории Южно-Камчатского заказника и прилегающих природных комплексов, включая реки и море, а также в посёлке Озерновский и селе Запорожье. Он включает три направления: усиление охраны ключевых мест обитания нерки, дополнительное обучение госинспекторов и повышение экологической грамотности людей, живущих рядом. Как подчеркнул директор заповедника Всеволод Яковлев, сохранность стада – в руках настоящей команды профессионалов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.