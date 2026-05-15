Полиция Владивостока разобралась в скандале с собакой и газовым баллончиком

Все участники конфликта помирились Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Во Владивостоке полиция провела проверку по факту инцидента в Советском районе, где мужчина якобы распылил газовый баллончик из-за испуга перед собакой. Стражи порядка оперативно отреагировали на сообщение в соцсетях и заявление местной жительницы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как выяснили участковые, 20-летний парень действительно перепугался, когда на него без намордника и поводка двинулась собака, которую выгуливала 57-летняя хозяйка. Молодой человек забежал в магазин на улице Русская, чтобы попросить продавца стать свидетелем, но между ними началась словесная перепалка.

Итог – никакого баллончика никто не применял, никто не пострадал. В отделе полиции все участники конфликта помирились и ушли без взаимных претензий.

