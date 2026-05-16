Жители Приморья передали для нужд СВО 206 единиц оружия в Приморье

За минувшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Приморскому краю провели 289 проверок мест хранения гражданского оружия. Инспекторы нашли нарушения у 12 владельцев и изъяли десятки единиц оружия. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в ведомстве, по итогам проверок в отношении 12 физических лиц составлены протоколы об административной ответственности, всего изъято 55 единиц оружия. Представители подразделений ЛРР также приняли 756 заявлений на оказание государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности. По данным Центра лицензионно-разрешительной работы, с начала 2026 года приморцы передали для нужд специальной военной операции 206 единиц оружия и 326 патронов.

«Граждане Российской Федерации имеют право дарить находящееся у них на законных основаниях оружие государственным военизированным организациям», – рассказали в пресс службе управления Росгвардии по Приморскому краю.

В краевом управлении Росгвардии действует порядок безвозмездной передачи гражданского огнестрельного длинноствольного оружия. Владельцы могут оформить дарение через подразделения лицензионно-разрешительной работы, после чего оружие направят для нужд воинских частей и государственных военизированных организаций, участвующих в проведении специальной военной операции.

