Дожди возьмут паузу в Приморье 17 мая

17 мая погоду на территории Приморского края определит поле повышенного атмосферного давления. Жителей региона ждет день без осадков, но с порывистым ветром. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем по всему региону установится по-весеннему теплая погода. Воздух прогреется до +21…+26 градусов. На побережье традиционно будет прохладнее – там столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов. Южный умеренный ветер во второй половине дня местами усилится до сильного.

Погода во Владивостоке и Уссурийске 17 мая

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без дождей, однако к вечеру местами на город опустится туман. Днем подует южный и юго-восточный ветер, который во второй половине дня станет сильным, а температура воздуха составит комфортные +14…+16 градусов. В Уссурийске также будет сухо и облачно, южный ветер разгонится до сильного, а воздух прогреется до +19…+21 градуса.

Прогноз для Находки 17 мая

В Находке синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем ожидается юго-восточный и восточный ветер умеренной силы, который временами будет переходить в сильный. Дневная температура в прибрежном городе зафиксируется на отметке +17…+19 градусов.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

