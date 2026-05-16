НовостиОбщество16 мая 2026 21:00

Что произошло в Приморье к утру 17 мая

За обман военных на 19,5 миллиона рублей осудят троих жителей Приморья
Алина ВЕСНИНА
В Приморье будут судить троих мошенников, похитивших у участников СВО 19,5 миллиона рублей. Под прикрытием микрофинансовых организаций они оформляли на военных фиктивные кредиты, а затем принудительно взыскивали с них несуществующие долги. ФСБ раскрыла 35 эпизодов, имущество аферистов на 53 миллиона рублей арестовано.

В приморском нацпарке «Земля леопарда» фотоловушка сняла редкое кошачье селфи – двух амурских тигров на совместной ночной прогулке. Обычно эти хищники живут поодиночке. Ученые предполагают, что в кадр попала взрослая пара или подросшие детеныши.

Глава Примгидромета предупредил о риске сильных паводков этим летом в Приморье. Из-за аномально ранней активности тайфунов в океане синоптики рассматривают два сценария: засуху или мощные ливни, если стихия придет со стороны Китая. Чтобы предотвратить наводнения, в крае уже начали расчищать русла рек.

На пункте пропуска в Приморье задержали 50-летнего иностранца при попытке вывезти в Китай три корня женьшеня. Следователи требовали отправить иностранца в СИЗО, однако суд оставил его на свободе. За мужчину вступилась жена: она подтвердила, что супруг официально живет и работает в России.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.