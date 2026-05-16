Вопреки приметам 68 влюбленных пар отправились в ЗАГС во Владивостоке

Вопреки приметам молодожены массово отправились в ЗАГС во Владивостоке Фото: Тимур ХАНОВ.

В Международный день семей, 15 мая, сразу 68 пар оформили свои отношения. Наибольшее число заявлений от влюбленных принял первый отдел ЗАГС во Владивостоке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам специалистов, количество весенних бракосочетаний стабильно растет. Будущие супруги все чаще выбирают именно этот месяц для начала совместной жизни, абсолютно не пугаясь суеверий о трудностях. Кроме того, в городе сохраняется добрая традиция чествовать пары, прожившие вместе долгие годы.

«Такие семейные юбилеи особенно важны – они отражают прочность семейных ценностей, связь поколений и показывают, насколько важно сохранять взаимное уважение и заботу в браке на протяжении многих лет», – рассказали в администрации Владивостока.

В этом месяце торжественно поздравят еще две семьи. Супруги-долгожители, также поженившиеся в мае, будут отмечать солидные даты – 40 и 50 лет счастливой совместной жизни.

