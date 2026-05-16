Контейнер с грузовика рухнул на кроссовер с ребенком в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Артеме произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля. При повороте на перекрестке контейнер с грузовика рухнул на легковые машины, пострадал восьмилетний мальчик. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительным данным, водитель грузовика DongFeng двигался по улице Фрунзе. Во время поворота направо на улицу 1-я Западная контейнер опрокинулся и упал на кроссовер Subaru Forester. От удара легковой автомобиль столкнулся с еще одной машиной – Toyota Spade.

«В результате ДТП травмы получил восьмилетний пассажир автомобиля Subaru Forester. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии. Специалисты изучают техническое состояние транспортного средства, а также путевую документацию водителя.

