Водитель «Тойоты» съехал в кювет и погиб в Приморье

На дороге Лесное – Лесозаводск – Тихменево произошло смертельное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля Toyota Prius съехал в кювет и скончался на месте аварии от полученных травм. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

51-летний мужчина ехал из Лесозаводска в сторону села Полевое. Он не справился с управлением, иномарка съехала с проезжей части. На место сразу приехали полиция и скорая помощь, но спасти мужчину не удалось.

«В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности. При этом водительский стаж погибшего составлял 11 лет. За 2026 год его один раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас сотрудники ГАИ продолжают проверку по факту смертельной аварии. Полицейские выясняют точные причины и обстоятельства, из-за которых погиб человек.

