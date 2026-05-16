Аспирантка с Камчатки стала единственной обладательницей президентской стипендии

Девушка из Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга стала победителем отбора на получение стипендии Президента РФ. Зовут ее Дарья Сергиенко. Она аспирантка кафедры информатики и математики. И это единственная обладательница такой награды на всей Камчатке. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Дарья занимается не просто теорией, а вещью, которая нужна прямо сейчас. Она разрабатывает математические модели для прогнозирования землетрясений. Для Камчатки, где трясет постоянно, такие модели могут спасать жизни.

За молодым ученым стоит опытный наставник - научный руководитель Роман Иванович Паровик. Он растит новое поколение исследователей. В вузе поздравляют Дарью и ее учителя и желают новых прорывных открытий.

