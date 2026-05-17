В Петропавловске-Камчатском стартовал ямочный ремонт

В краевом центре Камчатки началась кампания по ямочному ремонту дорог. Общая площадь участков, которые приведут в порядок в этом году, составит около 92 тысяч квадратных метров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Работы уже кипят на проспекте Содружества, а также на улицах Кавказская, Вулканная и Ломоносова. Дорожники обещают: в ближайшее время они выйдут на улицы Ларина, Дальневосточную и другие магистрали, которые ждут ремонта в первую очередь.

Параллельно стартовали работы силами подрядчиков, которые отвечают за содержание главных городских проездов. На улице Войцешека уже фрезеруют старое покрытие. Следом дорожники приступят к улице Омской, а потом перейдут на другие ключевые трассы. В нормативное состояние также приведут проезды по улицам Спортивной, Днепровской, проспекту Циолковского, Петропавловскому шоссе и дорогу от ТЭЦ-2 до микрорайона Долиновка.

На проспектах Рыбаков и Победы запланирована полноценная замена асфальтобетонного покрытия.

