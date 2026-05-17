Начало следующей недели в Приморском крае будет дождливым. В понедельник, 18 мая, по данным Примпогоды, регион попадет под влияние атмосферных фронтов. Осадки ожидаются во многих районах – дожди будут то ослабевать, то снова усиливаться. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Температура ночью на большей части края составит от +7 до +12 градусов. В восточных районах прохладнее – от +1 до +6. Зато днем воздух прогреется от +21 до +29 градусов. Но на побережье будет ощутимо свежее – всего +12…+20.

Во Владивостоке понедельник обещает быть облачным. Ночью и утром синоптики предупреждают о тумане и мороси. Ночная температура в краевой столице – от +8 до +10, днем столбики поднимутся до +14…+17 градусов.

