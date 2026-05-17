НовостиОбщество17 мая 2026 23:44

Житель Камчатки заплатит за лечение мужчины, которого он избил

Ответчик на заседание не явился, поэтому решение вынесли заочно
Алина БОНДАРЕНКО
Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском суд взыскал с осужденного более 262 тысяч рублей. Эти деньги Камчатский филиал страховой компании потратил на лечение потерпевшего которого он избил и причинил тяжкий вред здоровью. Уголовное дело уже рассмотрели: мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Несколько медицинских учреждений боролись за жизнь пострадавшего. Общая сумма счетов от врачей составила 262 002 рубля. Страховая компания эти деньги оплатила, но потом подала гражданский иск к виновнику. Суд изучил материалы уголовного дела и пришел к выводу: по закону вред, причиненный здоровью, должен возмещать тот, кто его причинил.

Иск удовлетворили полностью. Плюс с осужденного взыскали государственную пошлину – 8 860 рублей. Ответчик на заседание не явился, поэтому решение вынесли заочно.

