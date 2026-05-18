На Сахалине 16-летний подросток ударил ножом отчима в грудь и спину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тымовским межрайонным следственным отделом СК России по Сахалинской области заведено уголовное дело против 16-летнего жителя Тымовского района. Парень обвиняется в покушении на убийство. Он пытался зарезать своего отчима. Все произошло 10 мая 2026 года в квартире на улице Харитонова в поселке городского типа Тымовское. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, подросток находился дома вместе с матерью и отчимом. Между пасынком и отчимом вспыхнул конфликт. В какой-то момент парень схватил нож и ударил мужчину не менее пяти раз – в грудь, спину и руки. Убить отчима подросток не смог только потому, что его действия пресекла мать. Женщина оттащила сына, а пострадавшему срочно вызвали скорую. Врачи спасли мужчину.

По ходатайству следователя суд отправил несовершеннолетнего под стражу. Следствие продолжается, собираются доказательства. Если вину парня докажут, ему грозит до 10 лет колонии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.