Собственник сельхозземель получил предостережение из-за пожара в Приморье

12 мая Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение собственнику земельных участков. Причина – выгорание земли на общей площади 103 гектара. Три участка сельхозназначения находятся в Кировском муниципальном округе, в окрестностях села Межгорье. Они принадлежат мужчине уже больше шести лет. Данные о пожарах пришли из Министерства лесного хозяйства Приморья через спутниковый мониторинг. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В результате палов выгорело 103 гектара из общей площади 482 гектаров. Ведомство объявило землепользователю предостережение о недопустимости нарушения закона. Ему предложили принять меры по приведению сельхозземель в порядок. С начала 2026 года Россельхознадзор обследовал в Приморье 18,6 тысячи гектаров таких земель. Палы выявили на площади 3,3 тысячи гектаров.

«Законодательством закреплена обязанность землепользователей выполнять мероприятия по охране земель, в том числе меры пожарной безопасности», – напомнили в ведомстве.

При пожаре на сельхозземлях выделяется бензапирен – опасное вещество, которое ухудшает плодородие почвы. Нарушается водно-воздушный режим, падает уровень азота и фосфора. Почва теряет ценные свойства, становится мертвой.

