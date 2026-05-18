Экопродукцию из Приморья представили на форуме в Харбине

На юбилейном десятом Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине приморские производители представили экологически чистую продукцию. Стенд с товарами из Приморского края посетили высокие гости – заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель премьера Государственного совета КНР Чжан Гоцин. Делегации обоих государств оценили, чем богат регион. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Приморская экспозиция – это дары тайги (дикоросы, мед, кедровые орехи), дары моря (рыба, морепродукты, деликатесы) и продукция пищевой промышленности. Кроме того, на выставке представлены логистические компании из Приморья. Они предлагают китайским партнерам выгодно перевозить грузы через край – порты и транспортные хабы Владивостока и Находки работают на всю Азию. Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая, и все эти дни приморский стенд работает в активном режиме.

Китай – крупнейший торговый партнер Приморья. В 2025 году товарооборот с КНР достиг восемь миллиардов долларов.

