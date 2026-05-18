Во Владивостоке без света остались жители семи улиц в Советском районе

Энергетики АО «ВПЭС» восстанавливают электроснабжение в Советском районе Владивостока. Зафиксировано аварийное отключение. Без света остались жители сразу нескольких улиц: Давыдова, Залесная, Русская, Барклая, Лесная, Маковского и Раевского. Обесточены целые кварталы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты ВПЭС незамедлительно выехали на место аварии. Сейчас они уже ведут ремонт поврежденного участка.

«Задействована мобильная лаборатория и бригада энергетиков», – сообщили в компании.

Мобильная лаборатория позволяет быстро найти точное место повреждения кабеля. Время восстановления пока не называется – все зависит от сложности поломки.

