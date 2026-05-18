Двое жителей Уссурийска крали данные у отелей по фальшивым ссылкам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уссурийский районный суд избрал меру пресечения двоим жителям города 30 и 35 лет. Они подозреваются в совершении преступления в сфере компьютерной информации – создание, использование и распространение вредоносных программ. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

Все началось 29 августа 2024 года. Неустановленный тогда еще злоумышленник придумал схему: через аккаунт в мессенджере он рассылал на электронную почту отелей письма с ложными уведомлениями от сервиса бронирования номеров. В письме была ссылка.

Если сотрудник отеля переходил по ссылке, он попадал на страницу, которая выглядела как настоящий сайт бронирования. Но на самом деле сайт был подделкой – он копировал учетные данные пользователей: логины, пароли и коды аутентификации. Все это затем использовалось для мошеннических действий. Спустя почти два года полиция вышла на след. Подозреваемыми оказались ранее не судимые жители Уссурийска.

Следователь попросил суд избрать им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд ходатайство удовлетворил.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.