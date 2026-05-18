Камчатка готовится открыть прямые рейсы в Китай

В Харбине прошло шестое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Северо-Востока КНР. На заседании выступили главы дальневосточных регионов. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о новых возможностях. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В регионе запустили новый пассажирский терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). Теперь можно увеличить количество рейсов из крупных городов России и открыть прямое авиасообщение с Китаем. На 2026 год запланировано открытие международного пункта пропуска.

Параллельно с развитием транспорта Камчатка расширяет гуманитарное сотрудничество. Регион намерен отправлять больше студентов в Китай по программам академического обмена, проводить международные семинары и организовывать углубленные курсы китайского языка с носителями на базе центра «Восход».

Губернатор подчеркнул: уникальное географическое положение региона должно работать на благо людей – обеспечивать свободу передвижения и давать новые образовательные и карьерные возможности молодежи.

