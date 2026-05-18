В Кузбассе мужчина два года призывал к терактам в соцсетях Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Киселевске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. Об этом сообщает «Сiбдепо».

По версии следствия, с февраля 2024 года по май 2025 года мужчина размещал в социальной сети три текстовые записи с публичными призывами к насильственным действиям. Эти призывы имели признаки террористической и экстремистской деятельности.

Ему предъявлены обвинения по двум статьям: публичные призывы к экстремистской деятельности и два эпизода публичных призывов к террористической деятельности. Доказательства собраны, дело ушло в суд. До решения суда фигурант будет находиться в следственном изоляторе. За такие преступления грозит до семи лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.