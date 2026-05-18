За выходные в ДТП погибли четыре жителя Приморского края

За минувшие субботу и воскресенье на дорогах Приморского края погибли четыре человека. Об этом сообщили в полиции. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Первый случай зафиксировали 16 мая в Лесозаводском районе. 51-летний водитель Toyota Prius не справился с управлением на 16-м километре трассы «Лесное – Лесозаводск – Тихменево». Машина вылетела в кювет. Мужчина, имевший 11-летний стаж, в момент удара не был пристегнут – это стоило ему жизни.

В тот же день в Дальнереченском районе перевернулся мотоцикл «Урал». 42-летний водитель никогда не учился в автошколе и ехал без шлема и защиты. Он погиб на месте.

Самой громкой стала авария во Владивостоке в ночь на 17 мая в районе моста на остров Русский. 21-летняя девушка за рулем Suzuki Jimny решила развернуться там, где это запрещено. В результате лобового удара с Toyota Prius пострадали три женщины. Пассажирка на заднем сиденье Suzuki – 26-летняя девушка – скончалась до приезда скорой. Сама виновница и еще одна пассажирка госпитализированы.

Вечером того же дня в селе Дмитриевка Черниговского района перевернулась Toyota Mark 2. За рулем был 21-летний парень без прав и без ремня. От полученных травм он скончался. Его 18-летний пассажир выжил, но с тяжелой травмой головы попал в больницу.

Всего за прошедшие сутки инспекторы оформили 70 ДТП, из них 18 – с пострадавшими. Кроме четырех погибших, ранения получили 26 человек. Повреждены 125 машин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

