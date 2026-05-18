Прокуратура проверила ход строительства поликлиники в Находке

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Находки взяла на контроль строительство новой поликлиники в городе. Надзорное ведомство проверило, как идут работы на объекте, который возводят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

На место выехали представители прокуратуры, чиновники администрации Находкинского городского округа, а также заказчик и подрядная организация. Проверяющие осмотрели ход строительства медицинского учреждения, которое станет частью КГБУЗ «Находкинская городская больница».

По итогам рейда надзорное ведомство даст принципиальную оценку: насколько подрядчик соблюдает сроки и полностью ли выполняет работы по контракту. В прокуратуре пообещали принять исчерпывающий комплекс мер, если найдут нарушения.

