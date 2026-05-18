Покупатель автомобиля перевел мошенникам больше миллиона рублей на Камчатке

За сутки трое мужчин лишились своих сбережений при попытке купить автомобильную технику в интернете на Камчатке. Общий ущерб от действий аферистов превысил 1,2 миллиона рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В первом случае 27-летний электромеханик из Петропавловска-Камчатского хотел приобрести диски на авто. Он перешел по ссылке от продавца, ввел реквизиты карты и потерял более 91 тысячи рублей.

Житель Елизовского района перевел свыше 115 тысяч на счет фирмы-однодневки за прицеп, который так и не дождался. Самый крупный ущерб понес гость из Ставропольского края. Мужчина откликнулся на объявление о продаже машины Toyota Camry в мессенджере и отправил обманщикам 1,04 миллиона рублей. Все покупатели остались без денег и обещанного товара.

«Никогда не переходите по ссылкам, присланным незнакомцами, и не вводите реквизиты своих банковских карт на подозрительных сайтах. Пользуйтесь только проверенными торговыми площадками», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

По всем трем фактам следователи завели уголовные дела о мошенничестве. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступлений. Стражи порядка настоятельно просят жителей не переводить незнакомцам предоплату.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

