Мужчина поджег «Тойоту» соседей из-за жалоб на громкую музыку на Камчатке

В Вилючинске суд вынес приговор местному жителю за покушение на уничтожение чужого имущества. Мужчина порезал колеса и попытался сжечь машину соседей из-за замечаний в его адрес. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина слушал музыку слишком громко, из-за чего соседи предъявили ему претензии и вызвали полицейских. Решив отомстить, он подошел к автомобилю Toyota Hilux Surf, который принадлежал семье потерпевших. Сначала он проткнул машине колеса, а затем облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. Иномарку спас другой местный житель. Ущерб составил почти 181 тысячу рублей.

«Машина не выгорела полностью только благодаря вмешательству другого соседа, который, увидев возгорание, принял меры к тушению и ликвидации пожара», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Осужденному назначили наказание в виде года и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, ему предстоит полностью возместить соседям причиненный материальный вред. Вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.

