Жителя Камчатки заставили вернуть 3,7 миллиона рублей за покупку яхты Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке арбитражный суд отказался освобождать признанного банкротом местного жителя от выплаты крупного долга. Мужчина занял деньги, купил яхту, уехал за границу, а по возвращении попытался незаконно списать свои финансовые обязательства. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История началась еще в 2014 году. Заемщик взял у знакомого 2,5 миллиона рублей, после чего покинул Россию. На эти деньги он приобрел парусную яхту в Мексике. Должник вернулся на родину только в 2021 году, когда у него закончился срок действия заграничного паспорта. Судно он продал на Шри-Ланке, но никаких доказательств сделки не предоставил. Накопив перед кредитором долг в 3,7 миллиона рублей (сумма выросла с учетом процентов и судебных расходов), мужчина решил объявить себя банкротом. При этом он пытался оспорить сам факт займа.

«Суд пришел к выводу, что поведение мужчины свидетельствует об использовании процедуры банкротства исключительно с целью освобождения от исполнения обязательств перед кредитором без намерения исполнять заемные обязательства», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Поведение мужчины признано недобросовестным. Сама процедура реализации имущества официально завершена, однако списывать долг в размере 3,7 миллиона рублей суд отказался. Ему придется вернуть эти деньги законному владельцу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.