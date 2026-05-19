Выпадение пепла зафиксировали в селе Майском после извержения на Камчатке

В селе Майском Усть-Камчатского округа зафиксировано выпадение вулканического пепла. Природное явление стало следствием мощного извержения гигантского исполина. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Утром 19 мая из вулкана Безымянный произошел крупный выброс. Серый столб поднялся на высоту до 10 километров. Опасный пепловый шлейф распространился от горы в юго-восточном направлении и ушел в сторону Камчатского залива. На территории населенного пункта прошел пеплопад: толщина слоя вулканической пыли достигла трех миллиметров. Из-за сильного извержения горе присвоили «красный» код авиационной опасности.

«Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в ЕДДС муниципального округа от граждан не поступали», – рассказали в МЧС Камчатского края.

В настоящее время спасатели напоминают жителям края о правилах безопасности во время пеплопада. Людям настоятельно советуют закрывать окна, не выходить на улицу без лишней необходимости, а также использовать специальные защитные респираторы.

