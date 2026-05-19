Пеплопад добрался до Усть-Камчатского муниципального округа на Камчатке Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

В поселке Козыревск зафиксировали выпадение вулканического пепла. Населенный пункт оказался в зоне действия мощного шлейфа после утреннего извержения исполина. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Утром 19 мая произошел выброс из кратера вулкана Безымянный. Облако стало растягиваться над территорией края. В поселок Козыревск, расположенный в Усть-Камчатском муниципальном округе, принесло незначительное количество вулканической пыли. Ранее такие же осадки толщиной до трех миллиметров накрыли соседнее село Майское.

«Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в ЕДДС муниципального округа от граждан не поступали», – рассказали в МЧС Камчатского края.

Специалисты продолжают следить за поведением природного гиганта. Жителям населенных пунктов рекомендуют оставаться дома, плотно закрывать окна и при необходимости пользоваться защитными респираторами.

