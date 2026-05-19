Облако пепла от Безымянного накроет поселки Седанка и Тигиль на Камчатке Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН

На полуострове произошло мощное извержение вулкана Безымянный. Ученые зафиксировали выброс пепла, который сейчас стремительно движется на северо-запад. Опасное серое облако угрожает сразу нескольким населенным пунктам. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эксперты дали точный прогноз о грядущем пробуждении исполина еще 18 мая. Ровно через 20 часов и 20 минут предсказание полностью сбылось: 19 мая началось извержение. Сейчас огромный пепловый шлейф направляется прямо к поселкам Седанка и Тигиль, они расположены на северо-западе от горы. Специалисты ожидают, что в ближайшие часы там пройдет небольшой пеплопад.

«Пепловое облако вулкана Безымянный движется на северо-запад от вулкана, через 1-3 часа будут возможны пеплопады в поселках Седанка и Тигиль, вероятно, небольшие», – рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

В настоящее время круглосуточный научный мониторинг за активностью местных исполинов продолжается. Специалисты отслеживают дальнейшую траекторию движения облака, чтобы вовремя предупредить население о возможных рисках.

