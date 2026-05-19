Иномарка сбила подростка на мопеде в Приморье Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке автомобиль Honda Fit сбил 16-летнего подростка, который управлял незарегистрированным мопедом. Несовершеннолетнему потребовалась помощь врачей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло 18 мая около 14:25 на улице Сахалинской. Водитель автомобиля Honda Fit выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу мопеду SPR Т6-50С, который двигался по главной. От удара 16-летний подросток получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ выяснили, что мопед не был зарегистрирован и не имел госномеров. Управлявший иномаркой мужчина в момент аварии был трезв, его стаж составляет 12 лет, однако за год он 11 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

«Полицией составлены административные материалы по статьям КоАП РФ», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники полиции просят очевидцев аварии позвонить по телефону дежурной части: 8 423 249-09-21. Они также напоминают родителям о необходимости контролировать детей и не позволять им ездить на мототранспорте без водительского удостоверения категории «М».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.