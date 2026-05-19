Зараженные вирусом томаты и перец из Китая уничтожат в Приморье

На границе в Приморье специалисты Россельхознадзора нашли опасное заболевание в партии овощей из Китая. Зараженную часть продукции полностью уничтожат по решению собственника. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Досмотр партии свежих овощей проходил на фитосанитарном контрольном посту «Полтавский». Инспекторы взяли образцы перцев, томатов и моркови для лабораторных анализов. Проведенные вирусологические и бактериологические исследования подтвердили наличие в свежем перце и томатах весом 68 килограммов вируса коричневой морщинистости плодов томата. Для здоровья человека этот вирус не опасен, однако он способен погубить до 80% урожая пасленовых, что представляет угрозу для тепличных посадок. Собственник груза из Камчатского края принял решение уничтожить зараженную часть партии.

«Решениями Приморского межрегионального управления Россельхознадзора ввоз зараженной части партии запрещен», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

С начала 2026 года профильные специалисты подтвердили уже семь случаев заражения китайских овощей вирусом коричневой морщинистости плодов томата, и вся выявленная продукция была уничтожена.

