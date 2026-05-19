Георгиевский крест получил военнослужащий из Приморья за отражение атаки дронов Фото: ВВО

Военнослужащий мотострелкового полка, дислоцированного в Уссурийске, удостоен высокой государственной награды. Рядовой Виктор Гатаулин уничтожил вражеские беспилотники из помпового ружья и спас боевых товарищей в зоне проведения специальной военной операции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

События развернулись в Запорожской области в районе населенного пункта Гуляйполе. Военнослужащий из приморской части выполнял боевые задачи в составе группы прикрытия. Находясь на позиции, штурмовая группа подверглась массированной атаке ударных беспилотных аппаратов коптерного типа ВСУ. Рядовой применил помповое ружье и уничтожил сразу четыре дрона.

«Проявив отличные навыки владения помповым ружьем, уничтожил четыре ударных дрона врага. Виктор Гатаулин своими умелыми и профессиональными действиями предотвратил возможные потери среди личного состава группы», – рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

За проявленную отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга меткого стрелка официально отметили. Рядовой удостоен Знака отличия ордена Святого Георгия – Георгиевского Креста четвертой степени.

