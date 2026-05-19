Запретные зоны для электросамокатов хотят разрешить в Приморье

Комитет Законодательного собрания по экономической политике и собственности рассмотрел в первом чтении законопроект об использовании электросамокатов. Муниципалитеты получат право самостоятельно регулировать передвижение такого транспорта в Приморье. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет обо всех средствах индивидуальной мобильности: электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и сигвеях. С принятием нового закона муниципалитеты смогут устанавливать ограничения на их передвижение. У местных администраций появится право определять специальные зоны, где езда будет полностью запрещена. Также власти станут диктовать четкие требования к местам размещения и парковки подобных устройств.

«Действующее законодательство Приморского края не содержит детального регулирования порядка использования средств индивидуальной мобильности, в частности четкого определения зон, где движение СИМ может быть запрещено или ограничено в целях обеспечения безопасности граждан. С принятием поправок муниципальные образования получат такую возможность», – рассказал председатель профильного комитета ЗСПК Джони Авдои.

Депутаты поддержали предложенный законопроект в первом чтении. Дальнейшее обсуждение инициативы продолжится на следующих заседаниях краевого парламента.

