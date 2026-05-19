Женщина без прав устроила ДТП с четырьмя пострадавшими в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Уссурийске 47-летняя женщина без водительских прав устроила серьезную аварию. При столкновении двух машин травмы получили четыре человека. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Происшествие случилось в районе дома № 2 на улице Мишенной. Местная жительница села пьяной за руль автомобиля Nissan March. Во время поездки она не справилась с управлением и врезалась во встречную машину Toyota Corolla. Травмы в аварии получили сама виновница, ее 57-летний пассажир, а также двое мужчин 25 и 30 лет из второго авто. Госпитализация им не потребовалась, всем назначено амбулаторное лечение.

«При движении автомобилистка не справилась с управлением и допустила столкновение с встречным автомобилем Toyota Corolla», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

На нарушительницу составили несколько административных протоколов за езду в нетрезвом виде, отсутствие прав и страховки, несоблюдение правил встречного разъезда, а также за причинение вреда здоровью людей. Общая сумма штрафов может превысить 50 тысяч рублей. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку. Полицейские просят жителей звонить в дежурную часть, если они замечают на дорогах пьяных водителей.

