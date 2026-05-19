Приговор за смерть прохожего под глыбой льда вступил в силу на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском генеральный директор управляющей организации не смог обжаловать приговор за гибель прохожего. Краевой суд отказался смягчать наказание 54-летнему мужчине, по вине которого на человека рухнула ледяная масса. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла в январе 2026 года на улице Советской. Руководитель компании пренебрег своими обязанностями: с ноября он не чистил снег на крыше двухэтажного дома и не огородил опасную зону возле здания. На проходившего мимо 60-летнего мужчину рухнула ледяная глыба. От полученных травм он скончался на месте.

Городской суд отправил директора в колонию и обязал выплатить семье погибшего свыше двух миллионов рублей. Мужчина не согласился с таким исходом и попросил заменить наказание на условное.

«С учетом позиции прокурора, участвовавшего в деле, апелляционная инстанция не установила оснований для изменения приговора», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Обвинительный вердикт официально вступил в свою законную силу. Осужденный проведет три года в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему заниматься деятельностью по управлению многоквартирными домами в течение двух лет.

