Памятник экипажу подлодки Л-16 заменят на гранитный на Камчатке

В администрации Петропавловска-Камчатского состоялось очередное заседание Архитектурно-градостроительного совета под председательством исполняющего полномочия главы города Андрея Воровского. Участники обсудили реконструкцию улицы Красноармейской и предстоящий ремонт памятника экипажу подводной лодки Л-16. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На повестку дня вынесли два главных вопроса. Первый касался обновления монумента погибшим морякам. Специалисты предложили концепцию полной замены памятника на гранитный, вместе с ним обновят и плиты с именами экипажа. Все строительные работы планируют завершить уже в нынешнем году.

Второй темой стала концепция развития улицы Красноармейской с учетом расположенных там объектов культурного наследия. Участники совета обсудили возможность изменения границ местного порта для возвращения территории первоначального исторического вида. Эксперты единогласно проголосовали за сохранение старого стиля.

«То, что мы сегодня обсудили, – это еще предпроектная работа, обсуждение того, что мы хотели бы увидеть на этой территории. Были предложены варианты нового архитектурного стиля улицы и сохранение старого облика», – рассказали в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города.

Профильная предпроектная работа и обсуждение концепций развития столицы края продолжаются.

