Продажу алкоголя запретят из-за школьных линеек во Владивостоке 23 мая

В управлении по развитию предпринимательства напомнили жителям о грядущих ограничениях. В связи с проведением школьных последних звонков полностью приостановят розничную продажу алкоголя во Владивостоке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В этом году праздничные мероприятия для выпускников пройдут в предстоящую субботу, 23 мая. По региональному закону в такие даты реализация спиртного на территории муниципалитета строго запрещена. Кроме того, специалисты заранее предупредили еще об одном ограничении: аналогичные правила будут действовать в первый день лета, 1 июня, когда традиционно отмечается День защиты детей.

«Согласно Закону Приморского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения общеобразовательными организациями школьного мероприятия "Последний звонок"», – рассказали в управлении по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Владивостока.

В настоящее время торговые точки города уже предупреждены о временных ограничениях. Местным предпринимателям предстоит строго соблюдать требования законодательства во время предстоящих майских и июньских праздников.

